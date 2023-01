Fede e tradizione, sacralità e comunità. Come annunciato dalla Pro loco di Strangolagalli, il prossimo 21 gennaio si terrà la "Memoria liturgica di Sant'Antonio Abate - giornata di benedizione degli animali, attrezzi, mezzi agricoli e sale". L'associazione di recente ha visto la nomina a presidente onorario del parroco Luigi Crescenzi e sarà affidato proprio al nuovo parroco di Strangolagalli il rito della benedizione che si svolgerà alle ore 11 nel piazzale antistante la chiesa di San Michele Arcangelo. In occasione della giornata di Sant'Antonio Abate che ricorre il 17 gennaio, il sabato successivo l'invito della Pro loco è quello di portare i propri animali perché possano ricevere la benedizione a loro dedicata. Appuntamento, dunque, fissato per sabato prossimo nel borgo di Strangolagalli.