Una serie di eventi per valorizzare le risorse sociali e culturali della nostra città, collaborando con enti locali del territorio, organizzando incontri che spaziano dall'ambito scientifico a quello medico-sanitario, ma anche letterario, giuridico e artistico. È questo l'intento del Circolo Cittadino Frosinone, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, il cui presidente è la prof.ssa Nives Campanelli e il vicepresidente il preside Maurizio Cesari, nata nel 2002 per promuovere iniziative di studio e approfondimento, nonché attività sociali rivolte ai giovani a scopo di aggregazione.

Il primo incontro, in programma venerdì alle 18 nella sede di via Tommaso Landolfi, sarà a cura del prof. Renzo Scasseddu, già docente di materie letterarie, latino e greco al liceo classico "Norberto Turriziani" di Frosinone, con l'evento "Camilla Regina dei Volsci". La descrizione di un'eroina tutta ciociara, simbolo di bellezza, coraggio, senso di appartenenza, libertà. Camilla "bellatrix et pulcherrima", eroina classica che difende la propria patria, le proprie tradizioni, i propri valori dall'invasione del nemico, impegnata nella difesa, fino alla morte, del proprio territorio.

Il secondo appuntamento sarà quello del 27 gennaio, sempre alle 18, dal titolo "Leggi razziali in Italia: viatico per lo sterminio", a cura di Maurizio Cesari, che parlerà delle leggi razziali firmate dal re nel 1938 e che Mussolini fece approvare dal Parlamento. L'inizio della discriminazione dei sudditi di religione ebraica, che verranno poi qualificati quale razza inferiore, cacciati ed estromessi da scuole, uffici e pubblici esercizi. Un viaggio all'interno del campo di concentramento di Auschwitz, in una dettagliata analisi sul delirio che le discriminazioni razziali apportarono.

La data del 27 gennaio per tale evento non è stata scelta a caso, bensì in ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, da cui poi il "Giorno della memoria". Il 3 febbraio ci sarà la presentazione, a cura del giornalista e critico d'arte Alfio Borghese, del libro "Ciociaria: paesi e paesaggi", con lo sguardo rivolto alla nostra bellissima terra per valorizzare e far conoscere il nostro territorio. Il 17 febbraio sarà la volta dell'evento "Quel pasticciaccio di via Le Lame", presentato dal dr. Giovanbattista Martino, coordinatore dell'Associazione Medici di famiglia per l'ambiente.