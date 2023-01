Sabato prossimo, 14 gennaio 2023, a partire dalle 15.30 le porte del castello Teofilatto di Torre Cajetani apriranno per due eventi dedicati alla storia, la cultura e le tradizioni del paese della Ciociaria. Il primo evento dal nome "Torre in versi" sarà una mostra con l'esposizione delle poesie dedicate al paese, molte in dialetto, di Maria Pia Fagiolo, Luciano Scarsella, Emanuela De Santis e Maria Grazia Prali, Rossella Lanzi. Si tratta di poesie piene di ricordi, impressioni, suggestioni ed emozioni che faranno immergere i partecipanti in tutto ciò che è Torre Cajetani. A seguire, dalle 17 in poi, ci sarà la presentazione del libro "I cunti. Saghe, miti e leggende in Ciociaria". Sarà presente all'evento l'autrice del libro Anna Maria Scappaticcio.