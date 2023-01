Torna la festa dell'olio. Dalla mattina di sabato 14 al tardo pomeriggio di domenica 15 gennaio. Piazza Marconi farà da sfondo a enogastronomia, convegni, musica, intrattenimento per bambini, workshop e due momenti importantissimi, quali il ritorno nelle città dell'Olio e la presentazione del marchio De.C.O.

«Un evento da non perdere! Vi aspettiamo in piazza». Si legge sulla pagina Facebook del Comune di Monte San Giovanni Campano. Si comincia il 14 gennaio alle ore 10 con la potatura di olivo in piazza. Alle 11 tavola rotonda "Olio evo e territorialità: quali prospettive per la promozione di un olio caratterizzato e di qualità". Nel pomeriggio laboratorio per bambini. Alle 15.30 show-cooking Olio q.b. Alle 18 Giuliano Gabriele in concerto nella sala teatro Cimello. Tra i diversi eventi del 15 gennaio la presentazione del marchio De.C.O.