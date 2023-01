Inedita rappresentazione teatrale domani pomeriggio al teatro comunale su iniziativa dell'associazione "Alta Terra di Lavoro" in collaborazione con l'associazione "Amici della Zampogna" di Villa Latina e con il Comune di Alvito. L'appuntamento è alle ore 18 per "Voci, suoni e canti di briganti in Terra di Lavoro".

Verranno narrate le gesta di Fra' Diavolo, Cosimo Giordano, Rosa Antonucci, Michelina Di Cesare e Domenico Fuoco, personaggi realmente esistiti e divenuti eroi per come hanno vissuto e miti per come sono morti. Tra i protagonisti dello spettacolo il gruppo musicale popolare "La Controra", nato alla zampogna da Angelo Fusco. Le voci narranti saranno quelle di Raimondo Rotondi e Loredana Terrezza. Tra gli ospiti d'onore Elena Sorgente, Cinzia Zomparelli e Leda Panaccione del Cut di Cassino e Maya Tedesco che ha curato le danze.