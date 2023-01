Un saluto alla Befana e un'emozionante giro sul trenino nel centro storico. E per i più piccoli anche cioccolatini, dolcetti, carbone, spettacoli con trampolieri, artisti di strada e lo spazzacamino. L'appuntamento per grandi e piccini si è svolto oggi pomeriggio in piazza XXV Luglio, a partire dalle 14.30.

Il consigliere Pasquale Bronzi, artefice dell'iniziativa, spiega: «Il trenino è partito da piazza XXV Luglio e, nel senso contrario a quello di marcia, è sceso fino alla Madonna della Pace dove ha girato intorno alla rotatoria per ritornare poi al punto di partenza. Finalmente, dopo due anni di stop per il Covid, i nostri ragazzi e bambini possono tornare a divertirsi, così come è stato con il "Castello di Babbo Natale" che ha avuto un grandissimo successo e con il "Presepe vivente". Questa amministrazione mette in risalto e valorizza le bellezze storico-artistiche della città, infatti sono tantissime le persone che hanno partecipato agli eventi natalizi e che poi sono tornate per fare una visita guidata al castello. L'amministrazione Caligiore sta facendo un grande lavoro per far conoscere il nostro paese e le nostre bellezze in Ciociaria e in tutto il Lazio, per fare in modo che sotto il profilo turistico Ceccano abbia finalmente il posto che merita».