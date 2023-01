Le tappe del cammino del brigante Chiavone. Un progetto che vede protagonisti insieme i comuni di Veroli, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano e Sora, oltre ad alcune associazioni.

Il programma

Si parte sabato 21 gennaio a Scifelli, nel comune di Veroli, alle ore 12.30 con il "pranzo in piazza con i briganti", a cura del Circolo Legambiente Lamasena (contributo di 5 euro). Seguiranno eventi nel pomeriggio nella città di Sora. Si prosegue domenica 22 gennaio a La Bagnara, a Monte San Giovanni Campano. Il programma prevede alle ore 10 la partenza della prima tappa del Cammino sulla Frontiera di Chiavone (15 km – 600 m dislivello) da Sora a l'Antera (Monte San Giovanni Campano). Alle 12 è invece prevista la partenza della ciclo-escursione sullo stesso percorso. Arrivo previsto alla Grangia di Antera, sempre a Monte San Giovanni Campano, alle 16 e incontro dal titolo "La frontiera di Chiavone" con Antonio Farinelli. Seguirà un intervallo musicale a cura di Federico Palladini. Ed ancora degustazione di crespelle e vino rosso locale. Chiusura alle ore 17.30 con il rientro in bus a Sora. Sabato 28 gennaio a La Bagnara a Monte san Giovanni Campano, ore 10 partenza della seconda tappa del Cammino sulla Frontiera di Chiavone (11 km – 250 m dislivello da l'Antera fino a Boville Ernica in occasione del 162° anniversario della "Battaglia di Bauco". Alle ore 11 sosta nella suggestiva abbazia di Casamari con visita guidata. Alle ore 13 è prevista la partenza della ciclo-escursione sullo stesso percorso. Ci si sposterà poi a Boville Ernica dove alle ore 15 è previsto l'arrivo dell'escursione. A seguire l'inizio della rappresentazione teatrale di scene della "Battaglia di Bauco" ad opera della compagnia "Aedo Studio", intervallata da una passeggiata-racconto insieme a Maria Scerrato e Martina Bocconi. Alle ore 16.30 laboratori briganteschi di fumetto e di fotografia con la presenza di attori in costume da brigante. Intrattenimento con musica tradizionale e degustazione dell'olio dei Papi. Alle ore 17.30 si terrà il con vegno finale "Il brigante Chiavone nell'immaginario". Interverranno Simone Rinaldi, il dottore Fernando Riccardi, Maria Scerrato e la dottoressa Martina Bocconi. Alle ore 19 è previsto il rientro in bus a La Bagnara a Monte San Giovanni Campano.