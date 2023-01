Grande attesa per uno degli eventi conclusivi della programmazione natalizia. Domani, giorno dell'Epifania, alle ore 17.30, nel centro storico si snoderà il corteo dei Re Magi con la direzione artistica di Rocco Di Passio. Sarà messa in scena una rievocazione storica dell'adorazione dei Re Magi con figuranti in costume tipico del Settecento napoletano. Ma non sarà questo l'unico evento di richiamo della giornata. Sono stati infatti predisposti anche altri appuntamenti organizzati per creare aggregazione e per condividere il giorno di festa.

Di seguito tutti gli appuntamenti del 6 gennaio: ore 9-12.30 in piazza Santa Restituta il camper della Croce rossa con intrattenimento per bambini; ore 15-17.30 in piazza XIII Gennaio "Arriva la Befana" a cura dell'associazione culturale "Via Napoli"; ore 16.30 in piazza San Rocco "Befane in vespa" a cura del Vespa Club Sora; ore 16.30 nella sala "Stella cometa", a San Rocco, apertura della "Casa della Befana" con consegna dei regalini, foto conla vecchina,ciambelle zuccherate, popcorn, zucchero filato e "mele stregate". Non mancherà una pesca a sorpresa a cura dell'associazione "Noi per San Rocco". E per concludere la giornata, alle 17.30, l'atteso "Arrivo dei Re Magi"nel centro storico.