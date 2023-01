Se è vero che l'Epifania tutte le feste porta via, in città ne porterà via una che lascerà il segno soprattutto nella gola, con un ricordo indelebile nel tempo. Infatti domani giorno della Befana, si tiene l'appuntamento con l'attesa Festa del Broccoletto, giunta alla tredicesima edizione. L'evento enogastronomico secondo consuetudine doveva tenersi l'otto dicembre, il giorno della festa dell'Immacolata, ma le pessime condizioni del periodo costrinsero gli organizzatori a posticipare la manifestazione in concomitanza con l'ultima solennità del periodo natalizio.

Come sempre teatro dell'appuntamento sarà via Roma nel centrostorico cittadino, la strada in gergo locale chiamata "Piazza Longa". Daquesto nomignolo è poi nata l'associazione "Roccasecca Terra di Lavoro Piazza Longa", che appunto organizza la festa del broccoletto, per celebrare alla grande la verdura tipica del luogo, la cosiddetta "rapa catalogna", una peculiarità che si produce solo nel territorio agricolo di Roccasecca. L'idea scaturì dai classici "quattro" legatissimi amici al bar Pio Isola, Giampiero Marcuccilli e Gianni Munno a cui successivamente si aggiunse Luca Marciano, coinvolgendo tutte le attività commerciali e di ristorazione di via Roma.

In tutto undici le attività del posto, ognuna delle quali preparerà una pietanza solo ed esclusivamente a base di broccoletto, la tipica rapa catalogna. Ma la novità della tredicesima edizione è rappresentata dalla presenza di un particolare e opportuno stand per celiaci, nella postazione "gluten free". Così anche chi ha problemi di glutine non dovrà rinunciare a gustare in tutta sicurezza una pietanza gradita in una giornata all'insegna della buona e particolare gastronomia roccaseccana.

Il taglio del nastro ci sarà a partire dalle 10 per andare avanti fino a sera. E come si dice per gli eventi da stadio "è previsto il pubblico delle grandi occasioni" proprio per i buongustai che arriveranno da tante località della provincia e regione. Ad allietare la giornata anche tanta buona musica a partire dall'esibizione della band locale "Chiss Chi So Show" del noto vocalist Silvio Tedeschi.