Una giornata di beneficenza tutta interamente dedicata agli amici a quattro zampe. È la speciale iniziativa realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione "Bridge Inside". L'evento "Natale a 4 zampe", previsto nelle scorse settimane e poi rimandato per maltempo, si svolgerà venerdì prossimo in occasione della festa dell'Epifania. Appuntamento inserito nel progetto "Aspettando la Befana". L'evento inizierà alle 15 e vedrà in piazza Porta Pia sfilare i cani per beneficenza. Le iscrizioni sono aperte a tutti i cani di razza e ai meticci e vedrà l'assegnazione di tre differenti premi. Il primo sarà il "Premio disciplina", poi ci sarà il "Premio simpatia" e, infine, il "Premio spirito natalizio".

Inoltre è stato previsto anche uno speciale spazio dedicato alle foto con gli amici a quattro zampe. Ma non è tutto. Perché chi deciderà di partecipare all'appuntamento potrà vivere anche un'esperienza unica che «cambierà il modo di vedere il mondo che scodinzola». Infatti dalle 10 alle 22, sempre in piazza Porta Pia, sarà possibile entrare nei panni degli amici cani grazie alla realtà virtuale. Un'esperienza incredibile e, soprattutto, un'offerta unica ed esclusiva per questo importante evento di beneficenza a favore degli amici animali.