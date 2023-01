Doppio appuntamento venerdì e sabato prossimi targato Pro loco. Dopo il successo dell'evento di Natale, tenuto il 18 dicembre nella sede della Chrysos Gym, organizzato in collaborazione con il Comune e con lo stesso gestore della palestra che ha messo a disposizione dei i più piccini tanti doni consegnati da Babbo Natale, la neonata Pro loco di Vicalvi è pronta a stupire con un nuovo evento dedicato alla Befana, che arriverà in piazza Giovanni Paolo II per consegnare dolcetti a tutti i bambini che saranno lì ad accoglierla. È altresì prevista la partecipazione di aziende locali che serviranno i loro prodotti al pubblico e dell'animazione per intrattenere grandi e piccini.

L'appuntamento è in programma il 6 gennaio a partire dalle ore 15. Il giorno successivo, sabato 7 gennaio, spazio alle atmosfere mediterranee nel convento di San Francesco con la compagnia "Errare Persona", un viaggio in musica tra popoli, amori, tradizioni e leggende. "Esperanto" è il concerto-spettacolo nato dalla sensibilità artistica di Damiana Leone, cantante, attrice, pedagoga, che per l'occasione sarà la voce narrante di questo viaggio immaginifico. I racconti, accompagnati dai canti della tradizione etnica italiana, spagnola, sefardita, portoghese, greca, rom, ebraica e araba, si raccolgono intorno alla musica di Michele Bucciarelli, chitarrista, e di Alessio Cordaro, contrabbassista. L'appuntamento, patrocinato dal Comune, è fissato per il 7 gennaio, alle ore 17, nella suggestiva location del Convento di San Francesco.