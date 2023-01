Il Comune di Veroli, in collaborazione con l'Aps "Centro Anziani Beata Maria Fortunata Viti", ha scelto di promuovere anche per questo periodo di festività una raccolta di giochi da destinare ai bambini di famiglie in difficoltà. La giornata di consegna è per giovedì tra le 10 e 12.30 e tra le 15 e le 17 negli uffici comunali dei servizi sociali. Patrizia Viglianti, assessore ai servizi sociali ha commentato la riuscita della raccolta giochi.

«"Noi ci rigiochiamo" è il nome scelto per l'iniziativa: uno slogan pensato proprio per restituire lo spirito di unione, collaborazione e gioia che motiva questo progetto. Ogni volta la generosità dei nostri concittadini è una conferma importante che davvero dà modo di sperimentare una forma autentica di una comunità solidale, dove il sorriso passa da bambino a bambino. Le donazioni sono state molte nelle giornate organizzate in centro, a San Giuseppe Le Prata e a Santa Francesca.

Ringraziamo di vero cuore le oltre 50 famiglie che hanno già devoluto i giochi che hanno reso felici i loro figli o perfino nuovi per permettere ad altri bambini di godere della stessa felicità. Oltretutto, insieme ai giochi è arrivato anche altro materiale come culle, lettini e accessori funzionali che verranno destinati a famiglie in condizioni di difficoltà grazie alla grande generosità dimostrata dai nostri concittadini. Ringrazio, inoltre, il presidente del centro anziani e i soci per la disponibilità e collaborazione dimostrata anche in questa occasione».