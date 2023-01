Il tradizionale concerto di Natale ha fatto registrare un grande successo per l'Hernica Sax Quartet sotto la direzione di Luca Cecconi che si è esibito nella speciale occasione. L'evento, rientrante nel programma natalizio curato dall'assessorato alla cultura si è svolto presso la biblioteca comunale di Alatri e il gruppo di giovani artisti, tutti ex allievi del professore e direttore Luca Cecconi, è stato molto apprezzato dal pubblico.

Un'ora di musica per rivivere le atmosfere degli anni passati ma soprattutto l'atmosfera natalizia. Erano presenti all'iniziativa il sindaco Maurizio Cianfrocca, il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni e il presidente del consiglio comunale Sandro Vinci. Molti applausi per il gruppo formato da Valerio Sevri al sax tenore, Francesco D'Alatri al sax baritono, Telemaco Dell'Uomo al sax alto, Luca Cecconi al sax soprano che ha curato anche la direzione e l'arrangiamento oltre a Francesco Cecconi, presentatore e voce narrante.

Oltre ad aver regalato buona musica, l'evento culturale ha riportato tutti indietro nel tempo, ricordando quando la musica live era un'occasione da non perdere per scoprire nuovi artisti, per stare insieme, condividere e divertirsi.

Un evento che è piaciuto ai presenti nella biblioteca comunale e che sicuramente sarà anche da preludio per altre iniziative nel corso dell'anno 2023 con protagonista la musica e l'Hernica Sax Quartet diretta dal maestro Luca Cecconi.