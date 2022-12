È fissato per questa sera alle 19.30 alla galleria "Ada advisor", in corso della Repubblica a Frosinone, il secondo di tre appuntamenti letterari, organizzati dalla Pulp edizioni insieme all'associazione Frosinone Alta.

L'autore che dialogherà con gli ospiti nel corso dell'evento di oggi è Stefano Testa, che con la casa editrice Pulp ha pubblicato le opere Il testamento di Don Rodrigo, il suo romanzo d'esordio, e Il senso nascosto delle ferite.

Avvocato, cantautore e giornalista, oltre che scrittore, Stefano Testa è una mente poliedrica.

E un nome certamente non sconosciuto ai lettori di Ciociaria Oggi, per cui da quasi quattro anni cura la rubrica di libri, musica e arte "Colpi di Testa".

Come compositore ha vinto il Musicultura Festival - Premio Recanati, nel 1995, e il Liri Festival, nel 1997 per il miglior testo e nel 2001 per la migliore musica. Ha inoltre ottenuto prestigiosi riconoscimenti al Premio Lunezia Giovani Autori e al Premio Recanati.

L'incontro sarà, ancora una volta, un'occasione di dialogo, prendendo spunto dalle opere dello scrittore, la cui penna mai ferma, chissà, potrebbe riservare qualche sorpresa dal sapore di novità.

I momenti di lettura e dialogo saranno intervallati dagli intermezzi musicali curati dalla Whistle band.

Un evento, quindi, all'insegna della lettura, ma anche della musica e della convivialità. Un aperitivo letterario, che si inserisce in un calendario di appuntamenti pensati per portare le opere, raccontate dalla viva voce degli autori, in giro per la città.

Dopo il successo del primo evento in programma, che si è svolto lo scorso 22 dicembre, non c'è da dubitare che anche l'incontro di stasera sarà molto apprezzato dai partecipanti.

Durante il primo degli eventi in calendario l'osteria Moca ha ospitato l'incontro con Massimo Savona, autore di Un uomo marro' e Tutta colpa del verdana, che ha parlato di un suo nuovo progetto letterario, accompagnato dalla musica del chitarrista Raimondo Paesano.

Dopo l'incontro di stasera con Stefano Testa, sarà la volta di Pierluigi Felli, che sarà presente al Polo Nord - Frosinone Alta mercoledì 4 gennaio.