Tornano gli appuntamenti con "Cassino Fantastica" al Palazzo della Cultura con "XMAS" Special dedicati a Games & Japan. Due giorni di cultura pop con Fortytwo Gaming Community, Circolo scacchistico "Erre J Effe" Cassino, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Cassino, guidato da Danilo Grossi.

«Grazie alla collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Cassino, agli amici di Fortytwo Gaming Community, Circolo Scacchistico "Erre J Effe" Cassino, e Palazzo della Cultura, saranno appuntamenti imperdibili due giorni "XMAS Special" a base di "Games & Japan" per chiudere il 2022 in compagnia della Cultura Pop» sottolineano dall'associazione, già impegnata sul campo per promuovere la cultura del Sol Levante, la sua straordinaria complessità e il suo fascino.

Ricordiamo, solo per fare un esempio, l'appuntamento "Japan Days 2022": oltre 1.200 visitatori per il secondo viaggio nella cultura giapponese di "Cassino Fantastica" che ha permesso di entrare in contatto con le immagini, le parole, i suoni, i sapori e gli odori del Sol Levante, all'interno del piccolo distretto orientale abilmente ricostruito all'interno della splendida location del museo Historiale di Cassino. Oggi dalle 18 alle 23 si gioca con Fortytwo Gaming Community (giochi da tavolo e board games) e con il Circolo Scacchistico "Erre J Effe" di Cassino. Poi domani la giornata sarà dedicata a "Il Giappone sotto l'albero". «Dalle 18.30 presentazione dei Manga natalizi realizzati dagli allievi di Kirby Academy.

Poi alle 20.30 per il T.O.C. (Thursday Otaku Club di Cassino Fantastica) vi racconteremo con, la proiezione di contenuti inediti ed esclusivi, di Jeeg Robot d'acciaio insieme a Il vecchio Nerd, influencer ed esperto di animazione giapponese, ospite d'onore della serata» continuano da "Cassino Fantastica". Gli eventi si svolgono tutti al Palazzo della Cultura con ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. «La terza edizione di "Cassino Fantastica, Festival del fumetto e della Cultura del Nuovo Millennio" vi da appuntamento il 6 e 7 maggio 2023 al Museo Hi.