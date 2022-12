I post sui social, i complimenti estesi anche durante l'evento, sono la conferma che il primo appuntamento della rappresentazione della Natività del 2022 è stato un successo. Si replica il 26 dicembre. Un'emozione unica per i protagonisti del presepe vivente e per tutti gli spettatori.

Domenica scorsa il fascino della Natività ha avvolto il centro storico. Tutto curato nei minimi particolari, grazie al lavoro e impegno della dinamica associazione "I Viandanti" che dopo due anni di stop, dovuti all'emergenza sanitaria da covid-19, ha riproposto uno degli eventi più attesi in paese. La quarta edizione ha visto protagonisti trecento figuranti, di tutte l'età. Il 26 dicembre si aggiungeranno anche altri falconieri, mangiafuoco e un gruppo scout. «Anche quest'anno ci stiamo impegnando affinché sia per voi un'esperienza sorprendente, ricca di emozioni che colpiscono il cuore. Sarà stupendo - avevano scritto sulla pagina Facebook "I Viandanti" per annunciare l'evento di domenica scorsa».

Ora appuntamento a lunedì 26 dicembre. Il borgo si trasformerà nuovamente in un vero e proprio presepe vivente, camminando tra le antiche stradine troverete una accurata riproduzione delle arti e dei mestieri del tempo, nelle cantine del paese si darà vita a scene di vita reale. Lungo il percorso troveremo fabbri, falegnami, candelai, sacerdoti, gioiellieri, un antico frantoio, le donne che lavorano la lana e tanto tanto altro, un viaggio nella storia che ci condurrà fino alla mangiatoia dove incontreremo Gesù. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

Tutto questo è Adeste Fideles Turricis 2022. La prima edizione della rievocazione della Natività è stata portata in scena nel 2017. Poi i due anni di stop per il covid, per tornare quest'anno con un entusiasmo ancora più grande. Trecento, come detto, i figuranti, quasi tutti del paese. Interverranno anche i falconieri e la compagnia "Legio Alatrensis" di Alatri. Nel pomeriggio del 26 dicembre un altro appuntamento per vivere tutto il fascino della Natività con l'evento organizzato dall'associazione "I Viandanti" di Torrice.