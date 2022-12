Continuano i concerti live al Frosinone Christmas Village. Questa sera, dalle 21.30, la tensostruttura allestita nel retro della villa comunale ospiterà il concerto gratuito degli "Zac & Zappis", quartetto capitanato da Ezio Zaccagnini, virtuoso percussionista napoletano dal suono diretto e preciso: un batterista affermato, con alle spalle decine e decine di tour e dischi con importanti interpreti e cantautori di musica pop italiana, jazz e folk, "Zac" è anche produttore artistico e autore, nonché insegnante di batteria.

Un vero e proprio "groove man", che proporrà un repertorio di diversi brani pop, rock e soul, reinterpretati e riarrangiati, per un viaggio musicale attraverso alcuni dei più grandi successi internazionali che spaziano dai Queen, a Peter Gabriel, passando per David Bowie, Rolling Stones, Tears for Fears, Talking Heads e molti altri ancora.

Domani si raddoppia: aprirà la serata il cantautore Giuseppe De Candia che, accompagnato dalla chitarra di Edoardo Papagni, proporrà una scaletta di quattro brani tra cui, per la prima volta dal vivo, anche la sua famosa canzone scritta in omaggio al capoluogo ciociaro. Il brano, intitolato proprio "A Frosinone", nasce come celebrazione alla città nella quale giovane artista ha trascorso diversi momenti importanti della sua vita tra il 2018 e il 2020. Un periodo in cui ha collezionato preziosi ricordi, che ha trasformato in una melodia particolarmente dolce e orecchiabile.

A seguire, ci sarà il concerto dei "MoonSkin - The Måneskin Tribute Experience", la band romana che vuole omaggiare la musica di Damiano David e soci, di cui sono i loro primi fan. Non a caso il gruppo ha ricevuto il premio "Miglior tributo ai Måneskin" da parte del fan club ufficiale. Loro sono Agostino Cesare (26 anni nel ruolo di Da- miano), Chiara Giustiniani (24 anni, Victoria), Francesco Nata (21 anni, Thomas) e Mattia Pe- troni o James (20 e 22 anni, che vestono i panni di Ethan).

«Tutte le band più famose, dagli U2 ai Pink Floyd hanno decine di omaggi, ci sembrava giusto farlo anche per loro, suo- nando con molto impegno la loro musica. Il percorso dei Måneskin è un esempio per tanti artisti», hanno detto. Per il concerto dei MoonSkin è previsto un ticket al costo di dieci euro, acquistabile online sul sito i Tickets oppure direttamente alla biglietteria all'ingresso della villa comunale.