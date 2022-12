Ferentino: "Kristmas' Night" spettacolo di musica, danza, balli social e canzoni nell'ambito del programma "Natale in Centro", a cura dall'amministrazione comunale; appuntamento mercoledì prossimo, dalle ore 18, al Palazzetto dello Sport "Ponte Grande" con protagoniste le scuole di danza della città.

Cresce l'attesa per la manifestazione natalizia programmata nell'ambito del nutrito programma di iniziative artistiche denominato per quest'anno: "Natale in centro", patrocinato dall'assessorato alla cultura, spettacolo e turismo, ovvero la rassegna di danza e ballo in tema natalizio, sia per le musiche che per i costumi e coreografie, con protagoniste le scuole e i gruppi di ballo della città.

Sul coreografico parterre artistico che sarà allestito all'uopo al Palazzetto dello Sport "Ponte Grande", presentati da Oreste Datti alias "Il Califfo Ciociaro", si esibiranno in diverse coreografie sui vari generi della danza, oltre che con balli social dance, gli allievi e i ballerini delle scuole: "New Dimension Dance" diretta da Nadia Mastrosanti; "Kriss Dance", diretta da Ivan Gizzi; "Veering Gym" diretta da Giada Papa, "Backstage" diretta da Laura Ciccone e "Centro Fitness Antares" diretto da Cristiano Uttieri. Non mancherà nel corso della rassegna artistica, il ricordo e l'omaggio alla cara maestra, Maria Cristina Celardi, ideatrice dell'evento "Krisstmas Night… Natale in danza". Nel programma della manifestazione, intermezzi canori col "Califfo Ciociaro", "Jason" e "Marco Prata" che, altresì, curerà il service audio e luci. Interverrà il sindaco, Antonio Pompeo anche per gli auguri natalizi alla città.