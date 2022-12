La cattedrale di San Bartolomeo si prepara ad ospitare cinque appuntamenti speciali per il "Natale in cattedrale".

Il primo dei cinque appuntamenti si è svolto oggi alle 18 con il "Presepe vivente". «L'associazione San Grimoaldo e tutto il gruppo della Passione vivente in collaborazione con il Club Vespisti pontecorvesi metteranno in scena momenti toccanti con inizio dalla cattedrale fino alla grotta della logetta dove ci sarà la natività». Domani, alle 18.30, invece ci sarà il "Concerto per pianoforte" con il maestro «Amerigo Marinelli che presenterà il suo ultimo lavoro intervallato da musiche natalizie». A chiudere il ciclo di appuntamenti saranno il 22 dicembre il "Concerto gospel di Natale" e il 23 dicembre l'arrivo di babbo Natale e il 6 gennaio con "Viva viva la Befana".