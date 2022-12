Dodi Battaglia arriva al teatro comunale di Fiuggi con "Nelle mie corde – canzoni & sorrisi". L'appuntamento è per il 18 dicembre con il nuovo spettacolo diretto da Fausto Brizzi, che torna per la seconda volta alla regia teatrale. Dodi e le sue chitarre saranno i protagonisti di un racconto in musica quella dei suoi 50 anni con i suoi amici di sempre, ma non solo. Un Dodi mai visto che, oltre a suonare, aprirà il suo cassetto dei ricordi per condividere la sua parte più intima con il pubblico. Il testo è stato scritto da Fausto Brizzi e Dodi Battaglia in collaborazione con Eleonora Lombardo, attrice e cantante, che non mancherà di fare incursioni sul palco per divertirsi e cantare

insieme al musicista.