Sono stati oltre 450 i partecipanti all'undicesima edizione del concorso nazionale di poesia. La giuria dopo ulteriori approfonditi esami e dopo ampia discussione ha deliberato di proclamare vincitori dell'undicesima edizione del concorso nazionale di poesia "Per non dimenticare" i poeti: Barbara Carle, Gino Scarta- ghiande, Annamaria Ferramosca.

Ora si passa alla premiazione che si svolgerà domani pomeriggio, alle 18, a Coreno Ausonio dove saranno tutti i premi. Dal canto sua la giuria ha anche segnalato i racconti di: Lino Angiuli (Monopoli), Marco Caporali (Roma) , Barbara Carle (Velletri), Maria Benedetta Cerro (Castro- cielo), Francesco Dalessandro (Roma), Stelvio Di Spigno (Napoli), Francesca Farina (Roma), Annamaria Ferramosca (Roma), Luigi Fontanella (Salerno), Barbara Gaiardoni (Verona), Simone Lucciola (Formia), Michele Ortore (Roma), Gabriella Pace (Roma), Roberto Pagan (Roma), Stefania Portaccio (Roma), Simone Principe (Isernia), Gaetano Russo (San- t'Antimo), Rossella Tempesta (Formia), Irene Sabetta (Alatri), Gino Scartaghiande (Salerno), Isabella Vincentini (Roma), Marco Vitale (Milano).

«Un ringraziamento alla giuria composta da Tommaso Lisi, Giuseppe Di Siena, Domenico Adriano, Gaspare Biagiotti, Silvia Di Bello e Antonio Vanni per l'importante lavoro che hanno dovuto sostenere nell'esame e nella selezione dei testi pervenuti - hanno affermato il sindaco Costanzo e il consigliere Belmonte - Domani sarà la giornata dedicata al premio di Poesia e alle ore 11 i vincitori si recheranno a Scuola a Coreno per incontrare gli alunni e poi alle ore 18 presso la sala consiliare si terrà la premiazione. In questa occasione sarà distribuito il volume raccolta delle poesie selezionate dedicate a Rodolfo di Biasio»