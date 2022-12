Il corazziere Valentino Capitanelli, coordinatore provinciale dell'associazione nazionale carabinieri della provincia di Frosinone, ha organizzato una cerimonia per la consegna di attestati di lode alle sezioni dell'associazione che si sono distinte durante la pandemia covid-19 mostrando la loro vicinanza alla popolazione. L'appuntamento è per giovedì 15 dicembre, dalle 11, al palazzo della Provincia di Frosinone.

«Vorrei ringraziare tutti coloro che, nonostante la situazione difficile, non si sono mai persi d'animo - ha dichiarato Capitanelli - e hanno lavorato senza sosta per aiutare le persone più in difficoltà». La presidenza nazionale, l'ispettorato del Lazio e i vertici di protezione civile e volontariato dell'A.N.C. della Regione, hanno voluto dare un segnale tangibile per manifestare la loro gratitudine a tutti coloro che con la loro presenza e la loro opera instancabile hanno aiutato il territorio. All'evento di giovedì ci saranno le sezioni di: Anagni, Aquino, Ausonia, Cassino, Castrocielo, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Sant'Elia Fiumerapido e Veroli.