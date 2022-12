Prende il via la stagione cinematografica denominata "Dream Cinema" ed è già un successo con la presentazione del film "Vicini di casa", una esilarante commedia in cui due coppie si ritrovano a confrontarsi.

«Ancora una volta si è registrato il sold out per il rinnovato teatro Carlini, una serata organizzata perfettamente dalla Dream cinema. Un mix che ha fatto rivivere gli splendori di un tempo al teatro cittadino completamente rinnovato. Le Fornaci di Frosinone, hanno offerto a tutti gli intervenuti popcorn e un bricco di acqua Fiuggi. Si respira un clima di allegria e rinnovata fiducia», dichiara il vicesindaco Marina Tucciarelli.

Che aggiunge: «e questa è la strada che vogliamo perseguire, fatta di qualità che restituisca il giusto lustro ad una struttura così importante, uno dei tre teatri più antichi del Lazio, insieme a Rieti e Viterbo, un bellissimo esempio di barocchetto romano. Voglio ringraziare di cuore il manager Ernenegildo Raucci e il direttore del Drean cinema Fiuggi Roberto Cipriani, per aver voluto scommettere insieme a noi al rilancio del teatro e della città, investendo molte risorse economiche, per dotare la sala di tecniche audiovisive di ultima generazione. E lo scorso otto dicembre si è registrato un enorme successo di pubblico con lo show di Riccardo Rossi che ha divertito con la sua sana e irriverente ironia».

Insomma il teatro di Fiuggi sta tornando ad essere punto centrale e di riferimento, grazie ad una programmazione di alta qualità dell'assessore Marina Tucciarelli che con poco sta facendo moltissimo. «La città, ma anche il territorio, sta rispondendo attivamente, c'è un bellissimo movimento di gente anche da Roma - conclude Tucciarelli - e arrivano i complimenti anche dal sindaco, soddisfatto che il primo punto del programma elettorale sia stato realizzato appieno».