Il Natale è ormai alle porte. E già è iniziata la corsa ai regali. La crisi continua ad attanagliare tante famiglie, ma la tradizione di scambiarsi doni, anche piccoli, ma fatti con il cuore, non può mancare, soprattutto non può mancare un dono per i bambini. Perché il Natale è soprattutto la loro festa. E quando si uniscono persone di buona volontà, con un cuore grande, pronte a regalare un sorriso ai più piccoli e soprattutto a porgere una mano ai genitori che non hanno possibilità di far trovare un dono sotto l'albero per i loro bambini, non può che venirne fuori una iniziativa lodevole. Come quella dal titolo "Ogni bimbo un dono". A illustrare il progetto è Mary Segneri, popolare volto Rai.

Come nasce questo progetto?

«Ogni bambino merita di ricevere un regalo di Natale nuovo da poter scartare il 25 dicembre e così abbiamo accolto l'invito della Comunità di Sant'Egidio di raccogliere doni da consegnare direttamente al pranzo di Natale che verrà da loro organizzato per le famiglie più bisognose della nostra città. Il progetto nasce per questo ma contiamo di raccogliere così tanti doni da poter regalare un sorriso a bambini di tante realtà. Il 25 dicembre mi occuperò personalmente della consegna dei doni accompagnata dalla famiglia della cartoleria "Il Papiro" e la Pro loco di Frosinone e il tutto potrà essere seguito attraverso i nostri canali social.Il mio invito è quello di partecipare numerosi a questa iniziativa, ma nello stesso tempo vi chiedo di inviarci segnalazioni di bambini che rischiano di rimanere senza dono per questo Natale. Chiunque può scrivermi sui social o contattare "Il Papiro" e noi ci occuperemo di consegnare il dono. Più doni riusciremo ad inserire nel nostro sacco e più busserò a case e strutture della nostra città il 24 e 25 dicembre. Ci tengo a ringraziare la Pro loco di Frosinone che come sempre ha dimostrato di avere un cuore generoso accogliendo con entusiasmo la nostra iniziativa».

Come è possibile partecipare?

«Basterà recarsi alla Cartoleria "Il Papiro" (via Marco Minghetti, 29 – Frosinone) i titolari non solo hanno accolto questa iniziativa inserendo già dei regali nel nostro grande scatolone dedicato al progetto "Ogni bimbo un dono", ma hanno anche deciso di scontare tutta la merce dal 20% al 30% solo esclusivamente a chi acquisterà un regalo per i nostri bambini. Troverete giocattoli, prodotti per la scuola ed il tempo libero per realizzare piccoli o grandi doni. Quello che conta è trasformarsi tutti in Folletti di Babbo Natale e riempire i nostri bimbi di pacchetti da scartare. Faremo il pacchetto e vi verrà consegnato un adesivo del progetto da inserire sul pacco dove indicherete se è un regalo per un bimbo o una bimba, l'età a cui è rivolto e un vostro messaggio di auguri. Sarete voi stessi a inserire il vostro dono nella grande scatola di "Ogni bimbo un dono"e noi penseremo alla consegna».

Perché proprio con "Il Papiro"?

«È un luogo incantevole ma soprattutto si tratta di una piccola realtà piena di ricercatezze, curata in ogni minimo dettaglio che si trova nel nostro centro storico di Frosinone. Entrando si respira subito il calore di una famiglia e la loro disponibilità è stata totale. Sono proprio felice di poter realizzare tutto questo con loro».

Quali sono i tempi?

«Da questo momento fino al 23 dicembre raccoglieremo i vostri doni non solamente in negozio ma sarà possibile aderire a distanza contattando "Il Papiro" così le follette del negozio si metteranno all'opera per voi. Immagino genitori, nonni e zii che mano nella mano entreranno nel negozio e accompagnati da musica natalizia e con l'aiuto delle nostre follette potranno aderire al progetto scegliendo un dono per i nostri bimbi. Io personalmente ho proposto ai miei cugini di non scambiarci un regalo quest'anno, ma di andare insieme a "Il Papiro" e acquistare un dono per i bimbi ed hanno subito accolto il mio invito con grande emozione. Spero che lo stesso accadrà anche a voi».

Potrebbe essere solo l'inizio di un progetto che si andrà ad ampliare?

«Sì, certo, stiamo già pensando di fare lo stesso per l'inizio delle scuole quando tutti i bambini avranno bisogno del materiale scolastico e, perché no, magari anche altri commercianti ci contatteranno il prossimo Natale per aderire all'iniziativa. Si parte sempre in piccolo per fare grandi cose. Io confido molto nel cuore dei ciociari». Per informazioni è possibile contattare "Il Papiro" al numero 0775251340, oppure la Pro loco di Frosinone o visitare le pagine Facebook Papiro Bortone, Instagram il papiro cartoleria.