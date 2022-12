"Io sono la forza del Passato. Il Centenario di Pier Paolo Pasolini" è l'evento in programma a Casa Manfredi, domenica 11 dicembre, alle 16. Nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita anche Pastena, da sempre attiva nella riflessione e conservazione culturale, ha deciso di proporre il suo omaggio alla caleidoscopica arte di Pier Paolo Pasolini, della sua filosofia e del suo pensiero.

Domenica a Casa Manfredi si terrà un convegno aperto al pubblico, seguito da una degustazione di prodotti tipici del territorio. Il museo sarà aperto eccezionalmente di sera per le visite. In un periodo complesso della storia d'Italia, Pasolini esplorò e visse molteplici vite e le espresse in molteplici forme, alcune più note, altre taciute o dimenticate, sempre mosso dalla stessa passione pura e scandalosa che caratterizzava la sua ricerca.

Alla tavola rotonda, organizzata dal Comune con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi, interverranno il professor Graziuccio Di Traglia, già dirigente scolastico in provincia di Frosinone; la professoressa Ilaria Di Mambro, docente di Lettere al Liceo e curatrice di eventi culturali in Val di Comino; il dottor MarcoVecchietti, direttore del Museo della Civiltà contadina e dell'Ulivo di Pastena, partner in questo progetto; il responsabile della biblioteca comunale Domenico Bartolomucci; la dottoressa Filomena Sprovieri, presidente del comitato di lettura "Parole Sagge e Talenti Creativi" e il professor LuigiFalcone, responsabile del "Parco Letterario Tommaso Landolfi di Pico". Il progetto è stato curato da Laura Di Domenico, operatrice museale e promoter turistico del territorio.