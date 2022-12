"Io essere mamma". Al via un format dedicato alle madri chiamate a mettersi in gioco attraverso la scrittura.

"Metti su carta le tue emozioni in merito alla tua esperienza di mamma intesa a 360 gradi, in ogni forma e in ogni modo - è l'invito che giunge dalla Casa maternità "L'Albero della Vita" di via Barca San Domenico - Si tratta di un'espressione artistica che usa l'immaginazione per raccontare una storia guidata da sentimenti, emozioni, pensieri, dialoghi. Tutte le mamme riceveranno un attestato di mamma scrittrice creativa, mentre alle tre vincitrici sarà data la facoltà di scegliere ed usufruire, gratuitamente, da uno a tre fra consulenze, iniziative e incontri informativi vari che la casa maternità mette a disposizione".

Il contest è aperto a tutte le mamme, di qualsiasi età e nazionalità. Il concorso si è aperto il 25 novembre scorso; l'ultimo giorno per poter iscriversi è il 25 gennaio 2023. La premiazione dei tre scritti vincitori avverrà l'8 marzo 2023 nella sede de "L'Albero della vita". Le vincitrici saranno proclamate da una giuria selezionata ad hoc.

Per partecipare bisogna inviare una mail a scritturacreativacontest@gmail.com per richiedere il bando di partecipazione oppure scaricalo dal link https://www.romindesign.com/contest-scrittura-creativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Romina Quaglieri Pantanella, psicoeducatrice.

La Casa maternità è sempre coinvolta in prima linea nelle iniziative dedicate alla donna, ai bambini, alla famiglia, in particolar modo alle mamme. È un luogo di nascita, crescita, accompagnamento e sostegno alla maternità e alla paternità consapevoli. È attiva dal 2019 ed è considerata la prima struttura di questo tipo nel Lazio meridionale.