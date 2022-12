Paolo Costella torna al cinema con la sua ultima commedia "Vicini di casa". Il regista ha scelto il Fornaci Village come location per la prima. Questa sera i protagonisti della commedia Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, insieme al regista Paolo Costella, saranno a Frosinone alle 20.30 per incontrare gli spettatori. Prima del film sarà possibile fare domande sul set, sul cinema, sulle emozioni e sulla storia legata a questo nuovissimo film. La serata rappresenta un segnale di come la Ciociaria stia fortemente emergendo, a livello nazionale, per la qualità delle sale e dei servizi, ma anche per la capacità di attirare utenti nelle sale.

La trama del film

Il registra ha scelto di ambientare il suo ultimo lavoro in un appartamento romano, precisamente nell'abitazione di Giulio e Federica. I personaggi sono interpretati da due grandi attori, Claudio Bisio e Vittoria Puccini. La coppia è sposata da diverso tempo e tra i due iniziano le prime incomprensioni. Si parlano il meno possibile e quando accade è solo per discutere e si finisce poi col litigare.

Un giorno decidono di invitare a cena i loro nuovi vicini di casa, Salvatore e Laura (Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini), che abitano nell'appartamento al piano di sopra. Conoscendo questa nuova coppia Giulio e Federica si rendono conto di quanto siano affiatati, passionali e pieni di vita. Tutti aggettivi ormai lontani dalla loro vita coniugale. È a quel punto che alla coppia viene l'idea di proporre ai vicini qualcosa di irriverente, destinato a dare una svolta alla serata e a cambiare la loro vita per sempre.