"Piacere, Ivan Magnani. Vita da Arbitro", un libro in cui l'autore racconta le sue esperienze dentro e fuori dal rettangolo di gioco. La presentazione venerdì, 2 dicembre, alle 17 presso la sala conferenze della Banca Popolare del Cassinate di Frosinone. Arbitro di calcio, militare, prima, e poliziotto, poi, Ivan Magnani, originario di Ferentino, ha calcato i campi di Serie C fino al 2013, quando ha concluso la sua carriera da direttore di gara per dedicarsi alla formazione dei più giovani.