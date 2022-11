L'Istituto Madre Caterina Troiani di Ferentino apre le sue porte a tutti coloro che vogliono conoscerne l'offerta formativa. L' "Open day" sarà sabato prossimo alle 11 e venerdì 13 gennaio alle 10 nella sede in via Troiani. La visita è a ingresso libero e i partecipanti saranno guidati dagli stessi alunni ed insegnanti in un percorso alla scoperta degli ambienti della scuola e delle attività che la caratterizzano.

L'Istituto paritario Troiani accoglie bambini dai 2 ai 10 anni, con la sezione primavera "Piccola Costanza", la scuola dell'Infanzia "Regina Elena" e la scuola primaria "Madre Caterina Troiani". Tra le novità introdotte nel nuovo anno scolastico c'è l'avvio del progetto bilingue che prevede il potenziamento della lingua inglese già a partire dalla scuola dell'infanzia e sezione primavera fino alla scuola primaria con l'inserimento nell'organico, accanto all'insegnante specialista di inglese, di un'insegnante madrelingua.

Inoltre, è previsto il prolungamento dell'orario scolastico all'infanzia e alla primaria fino alle 16.30, con l'attivazione del servizio di doposcuola e aiuto nei compiti. A questo si aggiungono numerose attività extra-scolastiche, come i corsi di lingua inglese con certificazione "Cambridge".

Grazie al sostegno della Cooperativa Diaconia, che gestisce la scuola, sono sempre attivi progetti ed attività realizzate allo scopo di sensibilizzare i bambini alla sostenibilità, al consumo etico e riciclo dei rifiuti con visite guidate in fattorie sociali, a partire dalla Fattoria Vetuscolana.

«La nostra è una scuola cattolica, con spazi ampi a misura di bambino; una scuola inclusiva, aperta al territorio, e alle sfide del mondo contemporaneo - spiega la vice coordinatrice Valeria Datti - e fa parte della rete di scuole cattoliche della provincia insieme agli Istituti paritari di Ceccano "Santa Giovanna Antida", di Frosinone "Beata Maria de Mattias" e "Fondazione Kambo"»

È possibile contattare l'Istituto al numero 0775/244161, sul sito istitutomadrecaterinatroiani.it o tramite email sc.caterinatroiani@libero.it.