Dopo tanti anni l'albero luminoso più grande del mondo, quello di San Vittore, già guinness dei primati nel 2002, tornerà a risplendere.

Come da tradizione consolidata sarà visibile sulle pendici di Monte Sammucro e la sua accensione ci sarà il prossimo 8 dicembre.

L'evento sarà presto ufficializzato dall' associazione "albero di Natale più grande del mondo" che vede l'impegno in prima linea del suo presidente Giuseppe Vendittelli e dei suoi soci, costruttori ed elettricisti volontari non professionisti. Lavoratori instancabili, animati da tanta volontà e passione, veri "artigiani" della magia del Natale che risplende così con la sua forza ed è visibile, nel caso dell'albero posto sul monte, da migliaia e migliaia di cittadini. Bello da vedere man anche il simbolo di una comunità.