La Repubblica di San Marino suona la chitarra elettrica, e lo fa sulle note della talentuosa giovane verolana Lucia Pupparo. Allieva della scuola Expressione Musica di Michaela Pagliaroli, Lucia studia chitarra con il maestro Marco Tersigni e coltiva la passione per la musica sin da piccola. Amante della batteria e della chitarra elettrica, strumenti che suona con maestria, si diletta anche di composizione, divertendosi a condividere con gli amici il suo talento spontaneo e frizzante.

La giovane chitarrista verolana parteciperà al Tour Music Fest 2022, evento di spicco nel panorama musicale internazionale, che si terrà fino al 27 novembre nello Stato repubblicano. Sei giorni per mettere in mostra il proprio talento e per convincere i giurati di avere tutti i numeri per fare il salto di qualità nel mondo dei grandi della musica. Il concorso, giunto alla XIV edizione, è un punto di riferimento per gli artisti che sognano di calcare il palcoscenico e di esibirsi per i fan, un contest forte della sua mission di supporto a cantanti, rapper, autori, musicisti e dj emergenti, grazie anche alla possibilità di consulenze artistiche, esperienze sul palco, attività formative e confronto con i professionisti del settore.

Impressionanti i numeri di questa edizione: 10.000 artisti provenienti da tutta Europa, oltre 50 tra concerti ed eventi, decine di star internazionali della musica, come il M° Mogol, Kara DioGuardi, giudice di American Idol e i coach di Berklee College of Music, la più grande università di musica al mondo. Di tutto rispetto i premi in palio per gli artisti: un contratto per la produzione di un EP del valore di diecimila euro, una produzione discografica per l'incisione di un singolo, strumenti musicali di ultima generazione, corsi e borse di studio presso prestigiosi centri di formazione e studio della musica.

Durante la finale, in programma il 27 novembre al Teatro Nuovo di Dogana, sarà possibile votare e valutare i 20 artisti selezionati tra i partecipanti, grazie al "Music Bet", il Live Game per appassionati di musica con il fiuto per il talento. Lo scopo del gioco è quello di pronosticare i vincitori del festival per aggiudicarsi i grandi premi in palio.

Il commento

«La nostra talentuosa Allieva Lucia Pupparo approda alla finale del Tour Music Fest 2022 – ha commentato su Facebook Michaela Pagliaroli, della scuola Expressione Musica - Lucia avrà l'opportunità di esibirsi con la sua chitarra al cospetto di Mogol, Boosta dei Subsonica, Paola Folli, Ensi e Kara DioGuardi. In bocca al lupo, siamo orgogliosissimi di te». Un sogno che Lucia coltiva sin da piccola e che, grazie al suo talento ed al suo impegno, le consentirà di portare la sua musica sul palcoscenico, accanto a star internazionali.