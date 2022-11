Festività natalizie, il paese si prepara con "Il borgo del Natale", in programma dall'8 dicembre all'8 gennaio 2023. Entusiasta il sindaco Angelo Mattoccia, che annuncia: «Non sarà il classico Natale, ma un percorso tra artigianato, prodotti tipici, prelibatezze calde e dolci vari, all'interno di caratteristiche casette di legno collocate nella splendida piazza Vittorio Emanuele, che farà da scenografia a un'atmosfera magica. Si potrà salire sulla slitta di Babbo Natale e avventurarsi tra le vie di uno dei borghi più belli del Lazio.

Non mancheranno di certo le luminarie colorate tra le vie del borgo - assicura il sindaco - Ci saranno la Casa di Babbo Natale, le musiche e i canti natalizi, i presepi, le arti e i mestieri del territorio, i giochi con eventi unici, attrazioni per i più piccoli e per le famiglie. Ma anche sagre speciali con i sapori autentici della tradizione». Mattoccia conclude: «Aspettiamo tutti a Pofi, per vivere insieme questo magico evento natalizio nella splendida cornice del nostro borgo medievale». Dunque, fervono gli ultimi preparativi per creare la giusta atmosfera a Pofi, offrire un ricco programma a citadini e visitatori per trascorrere le festività in un clima di fratellanza edamicizia. Il centro di Pofi di presta ad accogliere mercatini, spettacoli ed eventi per tutte le età.