Jerry Calà fa tappa a Frosinone con il suo show "50 anni di libidine" prodotto dalla The Best Organization Srl. L'appuntamento è per domani, 19 novembre, al Cotonificio.

L'attore e regista veronese allieterà gli ospiti con un concert-show entusiasmante sugli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, che sta registrando in giro per l'Italia con un enorme successo di pubblico. Canzoni, monologhi, spezzoni dei suoi celebri film: Jerry racconterà alla sua maniera questi suoi "primi" 50 anni di carriera.

Una carriera sempre sulla cresta dell'onda, sempre in pieno successo, perché zio Jerry ha ancora molte cose da dire e, ovviamente, non si accontenta di essere soltanto un'icona da venerare.

Dopo Andrea Casta, Fred De Palma, Rocco Hunt e la cena spettacolo con Rosario Rannisi, eventi che hanno registrato sempre il tutto esaurito, una nuova meravigliosa serata al Cotonificio.

E per sabato prossimo in arrivo Andrea Damante dj. Ulteriori informazioni e tutti gli eventi seguire sui social ufficiali (Instagram Cotonificiodinnerclub e Facebook Cotonificio Frosinone) e al numero 3931822749.