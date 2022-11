L'associazione "Zafferano Viola" si regala un grande successo per la sua prima candelina. L'evento "Hallowstreets" è stata un vero trionfo con le strade di Monticelli frazione del comune di Esperia, in occasione della celebre manifestazione di origine Celtica, hanno visto sfilare centinaia di "piccoli mostri" armati esclusivamente di sorrisi e tanta voglia di divertirsi.

«Pomeriggio ricco di attività come il laboratorio delle zucche che ha reso da subito protagonisti i più piccoli lasciando campo libero alla loro totale creatività, fino ad arrivare allo spettacolo centrale della manifestazione ossia la zucca gourmet a cura dell'attrice Paola Spallino e i suoi compagni di viaggio Andrea Rega, Irene Florio, Andrea Villoni, Luigi Mazzarrino del Cut di Cassino - spiegano dall'organizzazione - Nel finale è stata premiata la maschera più orripilante. Tutto questo non sarebbe mai accaduto se non fosse stato per il grande impegno degli "amici dello zafferano" che da sempre sostengono gli eventi creati dal direttivo. In chiusura tutta l'associazione ringrazia il comune di Esperia per il loro patrocinio e allo stesso tempo tutte le persone che ogni volta partecipano numerose alle loro iniziative, rendendogli sempre orgogliosi delle emozioni stampate sui loro volti».