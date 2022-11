Fervono i preparativi per la realizzazione della sedicesima edizione del "Festival artistico dell'Epifania - Artisti in vetrina" nello show "Noi le cantiamo & così, che si svolgerà nel pomeriggio del 6 gennaio 2023. Dopo due anni di stop, dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, torna la manifestazione artistica, realizzata di concerto con lo sponsor main partner "Mary Gold" e il patrocinio dell'assessorato comunale allo Spettacolo e della pro loco, che coinvolge cantanti ciociari già noti, talenti emergenti appassionati di canto. Non mancheranno balletti coreografici. Evento ideato dall'artista locale Oreste Datti, in arte "Il Califfo ciociaro".

«Il festival artistico dell'Epifania - sottolinea Datti - costituisce sempre "una vetrina ad esibizioni", quindi non una gara, che avrà luogo, come tradizione, nella giornata festiva dell'Epifania, nell'ambito dello show definito: "Noi le Cantiamo, suoniamo &……così". Un modo per far trascorrere un pomeriggio di festa e aggregazione». La sedicesima edizione sarà dedicata, per volontà del "Califfo ciociaro" all'indimenticato presidente storico della pro loco, Luigi Sonni. Come sempre premi ed attestati di partecipazione per tutti. La kermesse sarà presentata da Oreste Datti e vedrà la presenza di artisti ospiti speciali.

Tante sorprese, quindi, per la consolidata manifestazione, che ha sempre ottenuto apprezzamenti. Un appuntamento, ormai, tradizionale inserito dall'amministrazione comunale nel calendario degli eventi artistici natalizi. L'art director Oreste Datti ringrazia il sindaco Antonio Pompeo, l'assessore Angelica Schietroma, i componenti della pro loco, "Mary Gold" e tutti gli altri sponsor e artisti che interverranno. Per informazioni 340/6803781 – 0775/248207.