«Siete pronti? A grande richiesta dopo 2 anni torniamo per la 35° edizione della Festa del tartufo bianco & nero pregiato di Campoli Appennino. Tradizionale appuntamento nel nostro meraviglioso paese nelle giornate di sabato e domenica 12-13 novembre e sabato e domenica 19-20 novembre. La festa del tartufo è radicata nel nostro paese da tantissimi anni. Ci sarà l'opportunità di assaggiare e acquistare il tartufo e le sue specialità ma anche altri prodotti enogastronomici».

È quanto si legge sulla pagine Facebook della "Festa del tartufo 2022". È tutto pronto per il primo weekend al profumo di Tartufo.

Territorio, cultura, gastronomia, musica e molto altro attendono i visitatori.

Cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più rinomati e attesi in Ciociaria.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 3467848817 o 3333294174. Info anche su www.comune.campoliappennino.fr.it e sulla pagina facebook dell'evento.

Per la manifestazione, dunque, due gustosi weekend con uno stand al coperto in Piazza Umberto I in cui sarà possibile degustare il preziosissimo Tartufo, bianco & nero pregiato, molto amato e ricercato. Le giornate verranno accompagnate da tantissimi altri stand gastronomici nel meraviglioso paese di Campoli Appennino. Inoltre la Cooperativa C.A.S.P.I.T.A 4.0 con l'occasione della festa accompagnerà i visitatori all'interno dell'Area Faunistica dell'orso con più discese durante le giornate. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 3474726472 o 3488793072.

Il programma

Venerdì prossimo alle 20 il convegno e la cena "Aspettando la festa del tartufo". Prenotazione obbligatoria al numero 3396589600.

La trentacinquesima edizione prenderà il via sabato alle 9 con l'apertura degli stand del tartufo e gastronomici. Dalle 12 apertura stand gastronomico in piazza Umberto I, ore 16.30-18.30 AperiTartufo nello stand gastronomico in piazza Umberto I. A seguire la cena. Domenica sempre alle 9 l'apertura degli stand.

Dalle 11 la degustazione di vini nello stand gastronomico in piazza Umberto I. Dalle 11.30 apertura stand gastronomico in piazza Umberto I, alle 12 il taglio del nastro. Spazio anche alla musica: alle 13 è previsto l'intrattenimento musicale con i "Tre ottavi" in piazza Umberto I.

Si proseguirà alle 16.30-18.30 con AperiTartufo nello stand gastronomico sempre in piazza Umberto I e a seguire la cena.

Secondo week end

Sabato 19 novembre l'apertura degli stand del tartufo e gastronomici alle 9. Dalle 12 apertura stand gastronomico in piazza Umberto I, alle 16 la presentazione del libro "Racconti" di Italia Conflitti al Centro studi Pasquale Mastroianni.

Alle ore 16.30-18.30 AperiTartufo nello stand gastronomico in piazza Umberto I e a seguire la cena. Domenica 20 novembre alle 9 apertura stand del tartufo e stand gastronomici.

Dalle 11 degustazione di vini nello stand gastronomico in piazza Umberto I, dalle 12 apertura stand gastronomico in piazza Umberto I, alle 13 intrattenimento musicale con i "Mauro e Ale band" in piazza Umberto I.

Si proseguirà nel pomeriggio alle 16.30-18-30 con l'appuntamento dell'AperiTartufo nello stand gastronomico in piazza Umberto I. Seguirà la cena.

Dunque è tutto pronto per la trentacinquesima edizione della Festa del tartufo a Campoli Appennino che sicuramente richiamerà tante persone. Un evento atteso anche dai cittadini dei paesi limitrofi e anche fuori Regione.

Ci sarà anche l'area parcheggio camper a disposizione.

Per maggiori informazioni ricordiamo che è possibile seguire la pagina Facebook della festa del tartufo 2022, il sito www.comune.campoliappennino.fr.it oppure contattare i numeri telefonici 3467848817 - 3333294174.

Dopo due anni di stop dovuti all'emergenza sanitaria da covid-19, quest'anno si torna a festeggiare nel migliore dei modi la festa rinomata a Campoli Appennino, città del tartufo e dell'orso.

Si parte con il primo week end di festa sabato e domenica prossimi.