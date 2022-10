Instancabile l'impegno della parrocchia di San Pietro Apostolo che per ieri e per oggi ha organizzato, in collaborazione con l'amministrazione, la "sagra d'autunno". Ieri l'inizio, la benedizione e l'apertura degli stand, oggi eventi a partire dalle 9.30 e fino a mezzanotte. Dall'animazione per i bambini alla celebrazione della messa, dall'esibizione della banda don Bosco alla distribuzione delle castagne fino al concerto serale. Appuntamento nell'area accanto alla chiesa di quartiere.

Protagonista la regina dell'autunno, la "Castagna di Terelle". Diverse saranno le preparazioni e le proposte gastronomiche, da quelle salate a quelle più dolci. La Sagra d'Autunno è un evento non solo enogastronomico ma volto anche alla promozione del territorio, alla cultura e alla tradizione Cassinate. «Una stagione ricca di fascino, bellezza e un po' di malinconia: l'autunno non smette mai d'incantare e questo sarà anche il nostro scopo in queste giornate magiche», ha detto l'assessora Arianna Volante.