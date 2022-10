Al via la seconda edizione della "Festa della castagna" a Pastena. L'evento, organizzato dall'associazione culturale "I'm Falco" in collaborazione con il Comune, è in programma sabato prossimo, a partire dalle ore 19.30, in piazza Porta Roma. Gli ospiti potranno degustare castagne e porchetta accompagnate da ottimo vino, non mancherà la musica anni 80/90 con dj Graziano.

Una serata all'insegna delle tradizioni e del divertimento in cui Pastena, accogliente e fulcro turistico, apre le porte a visitatori provenienti dal comprensorio e dalla provincia tutta, famiglie e giovani che vogliono gustare gli ottimi prodotti della terra e fare un tuffo nel passato fra tradizioni ed usi di un tempo. Pastena conserva salde le sue radici e coglie ogni occasione per coinvolgere i giovani in iniziative che richiamano il passato e aprono il paese ai visitatori. Occasioni per vivere momenti di divertimento degustando ottimo vino e le buonissime castagne.

L'impegno ad animare il paese ed a proporre iniziative è dell'amministrazione comunale, ma anche delle associazioni locali e di tanti volontari che operano per la crescita del territorio. Pastena vanta patrimoni naturalistici, enogastronomici, tradizioni e costumi di un tempo che rappresentano una forte attrattiva turistica e grandi ricchezze.