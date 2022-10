La grande musica dal vivo arriva sul palcoscenico del teatro Manzoni di Cassino. Il prossimo 14 dicembre Alex Britti farà tappa nella città martire per una delle undici tappe del suo nuovo tour. Un appuntamento che va ad impreziosire il cartellone promosso dal teatro cassinate e che sta riscuotendo grande successo in tutto il territorio.

Il Cinema Teatro Manzoni sarà dunque tra gli undici teatri italiani in cui andrà in scena lo spettacolo del nuovo tour di Alex Britti. L'apprezzato cantante e chitarrista romano si esibirà a Cassino il prossimo 14 dicembre alle ore 21. Un evento speciale che lo staff del Manzoni ha voluto fortemente: una grande occasione per il pubblico del basso Lazio di poter ascoltare uno degli artisti che hanno fatto tendenza nel panorama musicale italiano.

Cantautore amato

Alex Britti è uno dei cantautori più amato del Paese. Dal Festival di Sanremo ad "Amici di Maria De Filippi", la sua carriera è ricca di grandi numeri a cominciare dal numero di dischi prodotti: 15 album pubblicati.

Per coronare un 2022 ricco di concerti l'artista ha deciso di chiudere l'anno raccontando e raccontandosi. Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata "Una vita con la chitarra in spalla" e la pubblicazione del suo primo album interamente strumentale "Mojo" decide di riassumere tutti questi eventi che hanno segnato la sua carriera fin qui ricca di successi e soddisfazioni con un tour che vedrà come protagonista sul palco esclusivamente lui seduto comodamente su un divano come a casa con alcune delle sue inseparabili chitarre. Si racconterà in un clima confidenziale partendo "da quando tutto è iniziato ad oggi o se preferite da oggi a quando tutto è iniziato".

Quella dell'one man show non è una formula nuova per Alex Britti, nel 2003 e nel 2014 ha affrontato 2 tour teatrali chiamati "Chitarra, voce e piede" apparentemente due sfide complicate che hanno invece decretato un grande successo di pubblico registrando il sold out ovunque. Formula evidentemente molto gradita da una platea che può godere di un concerto in cui le doti funamboliche di chitarrista si fondono perfettamente con la profondità e l'intensità dei brani che lo hanno reso famoso.

Entusiasmo al Manzoni

Un concerto di alto livello, un appuntamento unico nel suo genere. Particolarmente soddisfatto si è detto il direttore artistico del cinema teatro "Manzoni" di Cassino, Marco Pagano che ha affermato: «Sarà un evento musicale di alto profilo e che vedrà al centro del palco del Manzoni uno degli artisti più apprezzati della musica italiana. Alex Britti non dobbiamo di certo presentarlo noi. Grazie al suo talento ha ricevuto apprezzamenti in tutto il mondo: B.B King, Joe Cocker, Pavarotti, Ray Charles sono artisti con cui Alex ha avuto l'onore di salire sul palco o collaborare in studio. E tutti ne hanno lodato lo stile e la musicalità. Lo spettacolo del 14 dicembre è sicuramente un evento imperdibile, completamente organizzato da noi, e a cui, sono convinto, il cassinate risponderà in maniera davvero importante».

I biglietti sono disponibili sul sito internet di Ticket One.