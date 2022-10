Strade in festa per la nona edizione de "Le cantine del borgo". Appuntamento fissato per il 5 e il 6 novembre per la festa del vino novello. L'evento, organizzato dall'associazione culturale "Le Cantine del Borgo" con il sostegno del comune di Strangolagalli, dopo 3 anni di stop causa pandemia, torna per una due giorni di buon vino, cibo e divertimento.

La manifestazione avrà inizio sabato pomeriggio dalle ore 17 presso le vie del centro storico per poi proseguire la mattina successiva a partire dalle 11. Al vino locale, farà compagnia la degustazione di prodotti tipici. A condire l'atmosfera, musica e balli popolari che riempiranno il borgo assieme agli artisti di strada e al mercatino dell'artigianato. Per qualsiasi informazione, circa l'organizzazione o partecipazione, resta a disposizione l'indirizzo mail dell'associazione lecantinedelborgo@gmail.com.