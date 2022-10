Uno spazio restituito alla città di Latina, che negli anni ha cambiato uso molte volte, chiuso e abbandonato ma oggi tornato a nuova vita. È la sorte di molti edifici di Fondazione. Grazie ai bandi regionali, all'impegno di semplici cittadini, alcuni di essi vengono recuperati. Ieri mattina è toccato all'ex Tipografia del Gabbiano, rientrata nel progetto più ampio realizzato dai ragazzi della Sea Side Music Joung denominato "Latina Da Amare", su bando della Regione Lazio e del Comune di Latina, che rientra nell'iniziativa "Itinerario Giovani" con il patrocino del Consiglio dei Ministri. Completamente ristrutturata, la sala è uno spazio pensato per la collettività.

Al taglio del nastro, erano presenti il Sub Commissario del Comune di Latina Maurizio Alicandro, il consigliere regionale Salvatore La Penna, il delegato regionale alle politiche giovanili Lorenzo Sciarretta, Marco Turriziani, Dirigente dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Latina.

Emozionantissimi i ragazzi coinvolti in questo progetto, Aurora Ianiri, Fabio D'Antonio e Federico Ianiri.

"Speriamo che questo spazio sia identitario, che diventi la casa dei giovani, ma non solo di questa città", ha affermato D'Antonio.

Insieme all'inaugurazione di questa "nuova casa della città", è stato presentato anche il Latina Music Festival, tre giorni di musica al Palatenda di via Rossetti nell'area del Mercato.

Si parte il 28 ottobre con il DJ set di Rocco Hunt, sabato 29 sarà la volta di Chiara Galiazzo con la Med Free Orkestra. In collegamento durante la conferenza c'erano proprio Chiara e Sade Mangiaricina della MFO, composta da tredici elementi e attiva da dodici anni, che ha da poco pubblicato un nuovo album, Whormole, e che con Chiara improvviseranno diversi brani.

Domenica 30 ottobre arriva nel capoluogo Irene Grandi, per una tappa del suo "Io in blues tour", un tributo appassionato scandito dai brani di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti e Mina, e alcuni pezzi famosi e non della stessa cantautrice fiorentina.

Festa grande invece il 31 ottobre con la Halloween Reunion Artist, che vedrà esibirsi i migliori artisti pontini.

Non solo big della musica nazionale, però.

Questi tre giorni saranno infatti una vera vetrina per i cantanti e gli artisti della città. Dalle 18:00, prima dell'inizio dei concerti fissato sempre alle 21:30, il 28 ottobre saranno sul palco Pappa, Naeli, Chiazzetta, Respighi, Bomby, Caravaggio, Andrea Lombardo, La Noce.

Il 29 ottobre suoneranno Claudio Di Cicco, Emiliano Valverde, Timon, Maria Finotti, Ivan Catone, Cetèra.

Il 30 del mese Mimica, Amanda, Zephyro, Le Cose Importanti, Kavasaki, Testarossa. Il 31 ottobre, ultima sera del Festival, vedremo sul palco Stape, Xdemon, Maurizio Vizzino, America Latina, Astan, Marco Fino, Antonio Gaudini, Thegenera.

I biglietti sono già in vendita da BlueTicket presso Latina Fiori, prevista una riduzione per gli under 35.

Infoline sul Festival e biglietti anche sul sito www.latinadamare.it.