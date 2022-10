Prima edizione del "Festival degli Antichi Sapori e Saperi – La Crespella di Santa Francesca". La tre giorni, organizzata dall'associazione "Amici Sagra della Crespella", prenderà il via venerdì prossimo. Location saranno la scuola "Celestino Frasca" e l'adiacente Parco Cavallaro. L'evento è realizzato anche grazie al contributo di LazioCrea Regione Lazio.

«L'iniziativa nasce per trasmettere e tramandare alle nuove generazioni la cultura e le tradizioni che ci hanno lasciato in eredità i nostri nonni e padri e madri – sottolinea il presidente dell'associazione Angelo Rossi - Per questo abbiamo scelto La Crespella di Santa Francesca, un prodotto povero e semplice realizzato con la sola acqua e farina, famosa sul territorio grazie alla prestigiosa Sagra della Crespella giunta ormai alla cinquantatreesima edizione, che si svolge come tradizione il 9 marzo».

Durante la manifestazione verranno svolti dei laboratori durante i quali i ragazzi conosceranno la ricetta originale della Crespella, passeranno alla scelta accurata dei prodotti per poi passare alla lavorazione ed infine alla cottura e degustazione finale.

Venerdì mattina i laboratori che vedranno coinvolti gli studenti dell'infanzia, primaria e secondaria dell'istituto di Santa Francesca. Verrà spiegato ai ragazzi la ricetta originale e con l'aiuto delle massaie e delle crespellare realizzeranno l'impasto e la successiva cottura, per poi assaggiare la deliziosa crespella. Si chiederà ai ragazzi di proporre il miglior accostamento possibile e la migliore farcitura. Tutto ciò sarà valutato da una giuria e domenica prossima saranno premiati i primi di ogni categoria dal prestigioso chef stellato Salvatore Tassa. Nel pomeriggio i ragazzi saranno impegnati con il maestro Lino Marino con i "Giochi del sorriso". Si inizia alle 15. In serata alle 20.30 lo spettacolo teatrale "green pass" dell'associazione Gl Manecut".

Sabato mattina i "Giochi del sorriso" con il maestro Lino Marini con una mini olimpiade che inizierà alle 9.30. Alle 11 dimostrazione di pallavolo. Nel pomeriggio, alle 17, rappresentazioni degli Amici Sagra della Crespella con scene di vita vissuta con i famosissimi carri folcloristici. Alle 20.30 spettacolo musicale con "I tanto pe' cantà".

Domenica mattina alla scoperta dei giochi antichi, alle 9, mentre alle 11 nel campetto della scuola la messa celebrata da don Jacques con l'apertura dell'anno catechistico. La funzione sarà dedicata al ricordo dalla cara maestra Anna Maria.

Nel pomeriggio lo chef stellato Salvatore Tassa: alle 16.30 metterà a disposizione la sua esperienza e rivisiterà e presenterà una sua versione della crespella. Saranno premiati dallo chef i migliori accostamenti e farciture proposte dai ragazzi nei laboratori, e consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi. Tutti i ragazzi assisteranno a una mini sfilata dei carri folcloristici e saranno coinvolti in balli e giochi di gruppo della tradizione locale con organetti e strumenti vari. In serata l'esibizione del gruppo O.P.P. originali Pulp Project della scuola Expressione musica del M° Michaela Pagliaroli, alle 20.30. Durante tutte le giornate saranno presenti i famosi carri folcloristici con cui saranno raccontati i vecchi mestieri nella tradizione della comunità pedemontana.