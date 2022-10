A Cassino il "Festival di musica Antica". Ad annunciarlo è l'assessore alla Cultura Danilo Grossi, che in una nota ha illustrato la kermesse musicale promossa dal Conservatorio Licino Refice di Frosinone, dalla Provincia e dal Comune di Priverno. Un evento dal grande spessore culturale e artistico, con la partecipazioni di importanti artisti del panorama musicale che daranno vita ad una suggestiva esibizione di musica antica.

«Siamo orgogliosi di annunciare che parte martedì da Cassino il Festival di Musica antica», ha affermato Grossi nella nota. «Sarà la Rocca Janula - si legge ancora - a dare l'avvio a questi importante festival che poi calcherà altre importanti città del nostro territorio come Frosinone, Sora, Priverno, Monte San Giovanni Campano, Ferentino».

E ha aggiunto: «E siamo davvero felici di essere riusciti ad intercettare questo progetto proposto dal Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione che ci porterà ad ascoltare musica e strumenti del 600 in un programma particolare ma affascinante come quello di Roma Seicento. Simone Vallerotonda dirigerà l'ensemble, suonando l'arciliuto e la chitarra barocca, Gabriele Miracle sarà alle percussioni mentre Stefano Todarello suonerà strumenti antichi come il colascione, la chitarra battente e la sorellina.

E la chiesa sconsacrata della Rocca Janula, a partire dalle 18, sarà un degno scenario per un concerto di alto livello, legato a sonorità antiche ed affascinanti. Cassino diventa sempre più lo scenario di eventi culturali di alto profilo, spaziando sempre più tra i diversi livelli culturali e siamo davvero orgogliosi di questo», conclude l'assessore.