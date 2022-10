Al via la kermesse "Le Cantine", appuntamento con la tradizione e l'eno-gastronomia in programma sabato e domenica prossimi, 8 e 9 ottobre. Il percorso, organizzato dal Comune, articolato nel cuore del centro storico, prevede 22 stand in cui sarà possibile gustare i piatti tipici delle varie regioni italiane e assaggiare ottimi vini, prosecchi e dolci vari. Tra le varie offerte gastronomiche proposte in occasione delle cantine ci saranno: pasta alla norcina, pecora al sugo, gnocchetti alla crema di scampi, arrosticini, porchetta, pizze fritte, panzerotti, salsicce, maialino, quindi ancora pesce e ottimi dolci.

Insomma un percorso vario e ben articolato, che assicurerà ottimo cibo per tutti i palati, anche più sopraffini. Non mancheranno musica e divertimento, un'occasione per trascorrere una serata all'insegna della buona cucina, accompagnata da eccellenti bevande e in allegria. Dunque ritorna a Ceprano, nel cuore del centro storico, la tradizione culinaria italiana. Infatti, ci sarà anche uno stand con prodotti tipici siciliani, per cui i visitatori potranno gustare non solo i piatti tipicamente ciociari, ma anche le specialità delle altre regioni. Sarà, pertanto, un tuffo nella nostra tradizione culinaria, nelle piazze del centro storico, fra i ristrutturandi palazzi, in queste serate autunnali ancora piacevoli, magari con gli amici e tanto divertimento.

Un modo per trascorrere serate in compagnia all'aperto, dopo il periodo di restrizioni imposte dalla pandemia, assaporando prodotti vari o sorseggiando vino di qualità. Un appuntamento da non perdere, che sicuramente sarà apprezzato dai cittadini e dai visitatori, che si prevedono numerosi.