Detentori della nostra storia, patrimonio fondamentale per la crescita dei bambini. L'assessore ai servizi sociali Marialisa Tomassi è convinta della funzione fondamentale che le persone della terza età ricoprono nella nostra società. Ed è proprio per questo motivo che il Comune di Piedimonte San Germano da tempo ha deciso di investire sulle progettazioni incentrate su queste fasce di popolazione. Un modo per renderli sempre più partecipi nella vita della comunità. E oggi il paese è pronto a omaggiarli con la festa dei nonni. Un momento per celebrare la loro storia, ma per rimarcare il ruolo che ricoprono nella crescita dei bambini. Un ruolo di primo piano e che consente ai più piccoli di poter crescere conoscendo la loro storia attraverso i racconti e l'amore dei nonni.

«Abbiamo organizzato questa giornata grazie ai contributi ottenuti dalla Regione Lazio, e in particolare da Lazio Crea, nell'ambito del "Progetto Te Lazio per la terza età" – racconta l'assessore Marialisa Tomassi– Abbiamo organizzato diverse attività: dalle gite alle attività motorie fino alla festa per omaggiare questo rapporto unico che unisce nonni e nipoti. Quella di oggi sarà una giornata che rientra nell'iniziativa "Nonno mi accompagni?". Ci sarà uno spettacolo di mimo, magia, bolle di sapone e, soprattutto, la possibilità per nonni e nipoti di essere ritratti nella foto realizzata da un fotografo professionista, che potrà poi essere ritirata gratuitamente».

L' amministrazione comunale di Piedimonte San Germano investe sulle politiche per la terza età.

«Assolutamente si. Abbiamo voluto realizzare una serie di progetti per renderli protagonisti. Grazie al finanziamento abbiamo anche dotato il centro anziani di specifiche strumentazioni informatiche. Da parte mia poi c'è un continuo confronto perché vogliamo realizzare progettualità che siano sempre più corrispondenti alle loro esigenze».

Quanto sono importanti i nonni nella vita dei bambini?

«Credo siano fondamentali. I nonni tramandano le tradizioni, raccontano la loro storia che, in realtà, rappresenta anche la nostra storia. E poi i nonni sono coloro che si dedicano completamente ai bambini donando un tempo e un amore che consente loro di crescere nel modo migliore».

Quindi anche un rapporto formativo.

«Certo perché questo rapporto permette di tramandare le tradizioni che, altrimenti, verrebbero perse. Se non le raccontassero inevitabilmente i nostri figli non potrebbero scoprire quella che è la loro storia».

In chiusura ci racconta un aneddoto che la lega particolarmente ai suoi nonni?

«Penso alle mie nonne, al loro focolare domestico che era come un rifugio, ricordi di benessere e di serenità. Ma se devo pensare a un aneddoto particolare penso al periodo di Natale quando si riusciva a coinvolgere un intero quartiere in indimenticabili serate di convivialità a giocare a tombola. Un'atmosfera che mi piacerebbe ricreare proprio in occasione di giornate come quella che vivremo oggi pomeriggio. Ne approfitto per fare i miei auguri a tutti i nonni per la loro festa».

Ed ecco il programma della giornata. Un programma ricco che consentirà a nonni e nipoti di poter trascorrere una giornata all'insegna della condivisione. È questo il filo conduttore della "Festa dei nonni - Nonno mi accompagni?" che si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 17.30 nel piazzale dell'Unione Cinque Città a Piedimonte San Germano.

Ad aprire questo pomeriggio speciale e molto atteso sarà lo spettacolo di mimo, magia e bolle di sapone giganti che sarà curato dal gruppo "Aedo studio".

A seguire, a partire dalle 18, ci sarà un momento molto particolare e pieno d'emozione. Infatti verrà aperto uno stand fotografico dove tutti i nonni che lo vorranno potranno farsi ritrarre in foto con i propri nipoti da Marco Cardone. Una foto preziosa che consentirà di suggellare nel corso del tempo questo pomeriggio. Uno scatto che racconterà l'amore forte e unico che unisce nonni e nipoti. La foto potrà essere ritirata, dal giorno successivo, presso lo studio fotografico del fotografo a titolo gratuito.

Alle 19 spazio alla gastronomia con un piatto di pasta che sarà offerto a tutti i presenti. A chiudere la giornata, a partire dalle 20, la serata danzante in compagnia del gruppo "Trio dance" che permetterà di far trascorrere un momento di puro divertimento a tutti i partecipanti alla festa.