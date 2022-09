Mancano poco più di due settimane, ma l'organizzazione dell'International Circus Festival of Italy è già pronta per il debutto della 23esima edizione. Svelato il cast al gran completo nei giorni scorsi, l'Associazione GiulioMontico ieri ha ufficializzato anche la locandina artistica ancora una volta firmata da Elena Zaika, nome apprezzato e ben noto nel mondo del Circo, con all'attivo anche lavori per il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Il dipinto, un olio su tela, è denso di colori e vi si riconoscono molti personaggi.

"Un'opera d'arte esclusiva - sottolinea con orgoglio l'organizzazione dell'International Circus - una scelta iconografica che intende comunicare la ricchezza della kermesse circense e le sue peculiarità: l'incontro tra i popoli e le nazioni, la volontà di comunicare gioia, l'intenzione di contaminare in modo opportuno tradizione ed innovazione così come le discipline circensi con le altre forme di espressione artistica". Merita di essere osservata bene l'opera di Elena Zaïka, e facendolo si rimarrà sorpresi dai tanti elementi e particolari che l'artista ha inserito per esprimere gli intenti dell'organizzazione in un dipinto che lascia immaginare il valore di uno spettacolo che richiama nel capoluogo pontino alcuni tra i migliori numeri e protagonisti da tutto il mondo.

"La locandina - sottolinea l'Associazione Giulio Montico - rappresenta anche la complessità del lavoro di produzione reso possibile grazie alle collaborazioni intraprese con i prestigiosi partner internazionali, i numerosiEnti patrocinanti ed il determinante sostegno del Ministero per la Cultura". Attesissima la première, fissata per il prossimo 13ottobre (ore 21). In tutto sono ventiquattro le attrazioni in concorso, in rappresentanza di dodici nazioni: Giappone, Ucraina, Colombia, Italia, Spagna, Finlandia, Cile, Armenia Portogallo, Ungheria, Argentina e Cuba.

La direzione artistica è affidata a Fabio Montico, che con orgoglio mantiene viva l'eredità lasciata dall'amato padre; direttore di pista è Tommy Cardarelli, assistenti alla Direzione di pista Fabrizio Montico, Ruby Merzari, Rony Vassall. Presentano il Festival Andrea Giachi e Alessia Dell'Acqua. La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli è stata già avviata. Nei diversi orari programmati, andranno in scena lo spettacolo A e lo spettacolo B, che pur essendo diversi hanno l'identico elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi. Lunedì 17 ottobre, il Gala finale e la premiazione dei vincitori.

I tagliandi possono essere acquistati scrivendo a prenotazione@festivalcircolatina.com. La procedura consente di scegliere i migliori posti disponibili garantendosi fin da subito i biglietti senza fare file ai botteghini. I dettagli sulla pagina Fb: International Circus Festival of Italy www.facebook.com/festivalcircoitalia/.