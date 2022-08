Verrà presentato giovedì prossimo alle 21.30 in piazza san Giovanni a Ceccano il libro di Fiammetta Rossi e Giorgio Balzoni "Aldo Moro e le brigate rosse in parlamento". L'evento fa parte del Festival Francesco Alviti. Per l'occasione saranno presenti, oltre agli autori, Giovanni Ricci dell'associazione "Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani" e Giampaolo Mattei dell'associazione "Fratelli Mattei" .

Sono passati oltre quarant'anni da quel 1978 che ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese. Sul sequestro Moro e sulle Brigate Rosse sono stati scritti tantissimi libri che hanno tentato di ricostruire una vicenda rimasta per molti aspetti oscura e piena di contraddizioni. Questo libro è diverso e non si ferma a quei giorni di prigionia del leader della DC e al suo triste epilogo.

Frutto di una ricerca accurata tra documenti, testimonianze e dichiarazioni politiche, "Aldo Moro e le Brigate Rosse in Parlamento" offre al lettore un'interpretazione diversa di una stagione politica e sociale tra le più tormentate del dopoguerra. Aldo Moro, secondo la tesi dei due autori, per formazione culturale e religiosa e per la sua spiccata indole di mediatore, si interrogava da tempo su come favorire un dialogo con quel vasto movimento che alle BR aveva fornito uomini e motivazioni. Secondo Moro, fedele uomo delle istituzioni, la strada della repressione totale non poteva dunque essere la sola risposta dello Stato di fronte a un fenomeno più complesso e sfaccettato.

Il libro, che ricostruisce una storia mai scritta, è un'analisi e insieme una riflessione rivolte anche a quei giovani che di quelle vicende purtroppo sanno poco o nulla. Giorgio Balzoni è stato vicedirettore del Tg1 e allievo di Aldo Moro, mentre Fiammetta Rossi, giornalista di Radiocorriere Tv, si è laureata in scienze politiche con Aldo Moro relatore della tesi.

Giovanni Ricci è figlio di Domenico Ricci, appuntato dei carabinieri insignito della Medaglia d'oro al valore civile alla memoria, ucciso nella strage di via Fani con altri quattro agenti della scorta in occasione del rapimento di Aldo Moro. Ci saranno anche degli intermezzi musicali dei solisti del coro Josquin De Pres.