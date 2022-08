Tutto pronto per la dieci giorni a ritmo di musica e band artistiche, ben dodici e due dj, che si esibiranno dal 9 al 18 settembre a Tecchiena di Alatri nell'area esterna del palazzetto dello sport. Tutte le serate saranno allietate da stand e tante gustose novità. Un festival di 10 giorni: 12 band e due dj per più di 30 ore di musica, sempre a ingresso gratuito. Finalmente, anche Tecchiena ha il "suo" evento musicale: il festival "Musica a tutta birra", in programma dal 9 al 18 settembre, davanti al palazzetto dello sport di Tecchiena.

Ogni giorno un evento, con apertura delle porte dalle ore 17 (solo la domenica sarà anticipata alle 12 per un pranzo con tutta la famiglia). Dodici band e due dj, come detto, ma non solo: domenica 11 il festival sarà anche l'occasione per presentare le società sportive del territorio e augurare loro in bocca a lupo per la stagione in partenza. E il venerdì 16 nel "Bikers on the road" sarà l'occasione per ospitare gli amici "centauri" che vogliono condividere la loro passione per la Harley Davidson. Tante sono ancora le attività in cantiere e le sorprese, che si possono scoprire seguendo i canali social dell'evento "Musica a tutta birra".

Il programma

Si parte il 9 settembre con la musica di Vasco Rossi: saranno gli "Spazio Vasco" a regalare un tributo al rocker di Zocca, mentre sabato 10 sarà di scena la musica popolare de "I Dissonanti", che faranno ballare la platea con i ritmi tipici delle nostre tradizioni; sempre il dj Gianluca Fanfarillo Sound si occuperà di una selezione musicale prima e dopo l'esibizione della band. Domenica 11, ancora ballo in pista con i "Ronnie midnight ramblers" che ci riportano ai gloriosi anni 50 e 60, epoca d'oro del rock'n roll americano e italiano. Musica anche lunedì 12 con un doppio appuntamento: il country rock d'autore degli "Sky of Birds" e le originali reinterpretazioni pop e rock degli "Ukus in Fabula", band composta unicamente da ukulele. Martedì 13 sarà Simona Frezza, una cantante locale, a proporre una selezione di musica anni 70/80/90, con pezzi da ballo e da ascolto. Mercoledì 14 è la volta dei "Nuar", apprezzata band romana, abile nel variare genere musicale durante la serata. Giovedì 15, la Giamaica viene in visita a Tecchiena con i "Domino Crew": otto musicisti e 2 dj ci faranno vivere il reggae di Bob Marley e degli altri grandi artisti giamaicani. Doppio appuntamento anche venerdì 16: la musica eterna di Rino Gaetano viene portata in scena dal trio di Daniele Savelli. A seguire, un tuffo negli anni 80 e 90 con i Seconds Reloaded, band di lungo corso che propone il meglio del pop rock di quell'epoca per una serata in cui scatenarsi in pista. Sabato 17 si tinge di rock: Cristiano Cervoni (attualmente collabora con il Monk) sarà il dj che aprirà e chiuderà il concerto dei "Redoncheappapers" tribute band, ovviamente, dei Red Hot Chili Peppers. La festa si chiude domenica 18 con un artista dalla dimensione internazionale: Laurent Digbeu & Afro Dream, Ivoriano di nascita, più volte dal vivo sul palco dell'Auditorium di Roma, che presenterà una serie di successi di musica afro, reggae e pop. Non c'è festa di musica e birra senza buon cibo: sono due imprenditori locali ad occuparsi della parte gastronomica per rinfrancare il pubblico tra un ballo e l'altro. Piero del Caffè Castello, tra i promotori dell'evento, proporrà un'ottima birra tedesca di qualità e Antonella de "i Veri sapori Ciociari". La manifestazione è organizzata dalla nuova associazione culturale "Lorem Ipsum" e, in particolare, dal presidente Piero Toti, da Fabrizio Maramao, imprenditore locale ed esperto di comunicazione, e da Marco Pelagalli, ideatore del festival "Alatri dal vivo".