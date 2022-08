Nuovo appuntamento con la comicità. Torna questa sera il Teatro tra le Porte, in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone. Alle 21.30 in scena Ciao signo', spettacolo di e con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

Una serie infinita di gag che coinvolgerà il pubblico con incursioni a sorpresa di alcuni degli storici personaggi di Marco Marzocca che hanno fatto la storia della comicità degli ultimi anni, e con la presenza di Stefano Sarcinelli, spalla di grande capacità artistica e abilità comica. Marzocca ci delizierà con le vicende di Ariel e con i folcloristici racconti dell'ex pugile Cassiodoro. Non mancheranno le inenarrabili memorie del Notaio che potranno essere rivissute dal pubblico con l'appassionante e magica ritmica del tempo teatrale, ben più emozionante di quello televisivo, per dare agli spettatori tante e tante risate.

«Penultimo appuntamento con la nuova edizione del format teatrale estivo, che sta riscuotendo grande successo – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Ciò non sorprende, vista la qualità del cartellone allestito in collaborazione con l'Atcl e che vedrà protagonista un attore amatissimo come Marco Marzocca».

La rassegna, organizzata dall'amministrazione comunale (mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Danilo Magliocchetti) in collaborazione con l'Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, si concluderà l'11 agosto con Chiamatemi Mimì. Sul palco Marco Morandi e Claudia Campagnola.

Ingresso gratuito, info al numero 0775.1893548.