Pubblicato dall'Amministrazione comunale il calendario dell'Estate amasenese. Tante le iniziative, molte delle quali ruotano intorno al prodigio della liquefazione del sangue di San Lorenzo. Agosto, infatti, comincerà con il Festival di San Lorenzo proprio nella piazza di fronte alla Collegiata, dove è custodita la reliquia del patrono. Otto appuntamenti con musica d'eccezione, a partire da oggi, con i suoni della terra: I colori della musica "Indaco". Domani, 2 agosto, sarà la volta dei suoni tra le volte medievali con "Tocco e Soffio"; mentre mercoledì 3, "Armonie rinascimentali" con Trovieri, Trovatori e Madrigali.

Dal 4 all'8 agosto, sempre a partire dalle 21,30, si potranno ascoltare: Meditazioni al pianoforte con "Note sotto il cielo"; Ottoni in concerto per "I Soffi dell'anima"; "Arie Classiche In-Canto"; "Fantastiche Fantasie - musiche per ritornare bambini"; "Ac-Cordeon - accordi e sonorità". Il 10 agosto, festa di San Lorenzo, si terrà il maxi-concerto in piazza XI Febbraio con Enrico Ruggeri e la sua "Rivoluzione Live Tour". Il giorno seguente, appuntamento con "Bande in Festa". A partire dalle 19, vicoli animati da "The Funky Robber's Street Band", mentre alle 21,30, in piazza, esibizione della "Amaseno Harmony Show Band".